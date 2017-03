Schwer verletzt nach Unfall auf nasser Straße

Großbottwar (p). Mit schweren Verletzungen ist gestern ein 26-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er gegen 10 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Zwischen Winzerhausen und Großbottwar verlor der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch gegenzulenken, schleuderte sein Auto nach links und prallte in der Folge gegen einen Baum.