Schwer verletzt bei Auffahrunfall

Freiberg (p). Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat am Freitag kurz nach 7 Uhr mit einem Anruf für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Freiberg gesorgt. Der 49-Jährige meldete einen bewaffneten Täter in einem Mehrfamilienhaus in der... »