Oberstenfeld (p). Am Freitag in den Abendstunden hat ein bislang unbekannter Täter in der Ilsfelder Straße in Oberstenfeld ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und gelangte so in das Gebäude. Der Täter klaute Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten Hinweise zum Sachverhalt dem Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 zu melden.