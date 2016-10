Schmuck geklaut

Besigheim (p). Am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr hatten sich Einbrecher Zutritt in ein Einfamilienhaus in Besigheim verschafft, indem sie eine rückwärtige Balkontür aufhebelten. Die Täter durchsuchten die Stockwerke des Hauses und konnten