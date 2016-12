Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr haben mehrere Passanten, die sich im Bereich des Reithausplatzes in der Innenstadt von Ludwigsburg aufhielten, die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer Schlägerei gekommen war. Während einer Auseinandersetzung, die zwei Gruppen bestehend aus jeweils etwa fünf Personen zunächst verbal geführt hatten, habe möglicherweise eine Frau einem Kontrahenten eine Ohrfeige verpasst. Der Streit eskalierte hierauf und die beiden Cliquen gingen aufeinander los. Bis zum Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte, befand sich jedoch keiner der Beteiligten mehr vor Ort. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte einen 22 Jahre alten Mann unweit des Reithausplatzes feststellen. Dieser war leicht verletzt und gab an, dass er in die Schlägerei involviert gewesen sei. Hintergründe nannte er keine. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.