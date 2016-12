Schlägerei auf offener Straße

Kornwestheim (p). Am Montag gegen 13.30 Uhr sind drei Männer im Alter von 47, 19 und 17 Jahren in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim aus unbekannter Ursache in Streit geraten. Wie die Polizei berichtet, gingen wohl der 47- und der 17-Jährige auf den 19 Jahre alten Mann los, der sich hierauf wehrte. Die beiden jüngeren Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Fiat brennt vollständig aus

Asperg (p). Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag ein Fiat in der Kocherstraße in Asperg in Brand geraten. Der Fiat stand zu diesem Zeitpunkt unter einem Doppelcarport, in dem darüber hinaus auch ein Dacia geparkt war. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Zeitausträger die Flammen und alarmierte Feuerwehr sowie Polizei. Gegen 3.20 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Der Fiat brannte vollständig aus. Der danebenstehende Dacia und der Carport wurden in Mitleidenschaft gezogen.