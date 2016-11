Ludwigsburg (p). Leichte Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Radfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Osterholzallee/Schlieffenstraße in Ludwigsburg zugezogen. Gegen 17.30 Uhr war er auf dem Fußgängerweg der Osterholzallee in Richtung Innenstadt unterwegs und überquerte einen Fußgängerüberweg... »