Rot und Grün verwechselt

Bietigheim-Bissingen (p). Ein 36-jähriger Ford-Fahrer hat am frühen Donnerstagmorgen die Aufmerksamkeit zweier Polizisten auf sich gezogen, als er an der Ampelanlage der Kreuzung Gustav-Rau-Straße, dem Poststräßle und der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen die Bedeutung der Signale wohl durcheinanderwarf. Der Mann, der gegen 0.15 Uhr von der Gustav-Rau-Straße weiter geradeaus in die Geisinger Straße fahren wollte, übersah zunächst beinahe das für ihn geltende Rotlicht. Er konnte seinen Wagen zwar noch stoppen, der Großteil des Ford hatte die Haltelinie jedoch bereits passiert, berichtet die Polizei. Als die Ampel auf Grün umsprang, tat sich nichts. Erst als sie erneut Rot zeigte, setzte der Mann den Ford in Bewegung und überquerte die Kreuzung. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr, worauf der 36-Jährige eine Atemalkoholkontrolle durchführte. Diese bestätigte den Verdacht der Polizisten, dass er alkoholisiert gefahren war.

Zwei Einbrüche in Kornwestheim

Kornwestheim (p). Mutmaßlich ein und derselbe Täter hat am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 20 Uhr gleich zweifach in Kornwestheim zugeschlagen. In der Georg-Friedrich-Händel-Straße hebelte er laut Polizeibericht ein Fenster eines Hauses auf und verschaffte sich so Zutritt in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung. Der Einbrecher durchsuchte anschließend Teile der Wohnung, machte sich jedoch vermutlich ohne Diebesgut wieder davon.

Der zweite Einbruch erfolgte ebenfalls in eine Erdgeschosswohnung in der Zollernstraße. In diesem Fall gelang es dem Unbekannten die Terrassentür aufzubrechen. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf eine dreistellige Bargeldsumme, die er mitnahm. Der entstandeneSchaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 13 13-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

Rauch im Seniorenheim

Gerlingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen rückte am Donnerstag gegen 9.20 Uhr in den Bergheimer Weg in Gerlingen aus, nachdem in einem Seniorenheim ein Brandmelder ausgelöst hatte. Das meldet das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Bewohnerin der Einrichtung das Essen auf dem Herd vergessen, wodurch Rauch entstanden war und schließlich der Feuermelder auslöste.