Rollstuhlfahrer am Zebrastreifen erfasst

Korntal-Münchingen (p). Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen hat ein 64-jähriger Rollstuhlfahrer schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 9.50 Uhr den Zebrastreifen auf Höhe einer Apotheke überqueren.

Dabei wurde er mutmaßlich von einer 33-Jährigen, die in einem Audi fuhr, nicht bemerkt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der Rollstuhl umstürzte und der 64-Jährige verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.