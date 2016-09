Sachsenheim (p). Aus dem Carport eines Hauses in der Hermann-Haag-Straße in Sachsenheim hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag einen schwarzen Aprilia-Roller, Typ RL, gestohlen. Der Roller hat einen Wert von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, entgegen.