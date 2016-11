Bietigheim-Bissingen (p). 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim rückten am Mittwoch mit vier Fahrzeugen in die Schwarzwaldstraße in Bietigheim aus, nachdem es dort gegen 15.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Im Seniorenheim hatte eine Bewohnerin vermutlich beim Plätzchen backen eine Kunststoffschüssel im eingeschalteten Backofen vergessen. Der hierdurch entstandene Rauch löste in der Folge einen Rauchmelder aus.