Bietigheim-Bissingen (p). Dem Ladendetektiv eines Einkaufsmarkts in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen gingen am Mittwochabend drei Diebe ins Netz. Gegen 20.30 Uhr beobachtete der Detektiv drei Tatverdächtige, die diverse Kosmetik- und Elektroartikel sowie Haushaltswaren in ihren Rucksäcken verstauten, während... »