Radfahrer prügelt auf Zeugen ein

Ludwigsburg (p). In der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr hat eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Einsatz nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Eisenbahnstraße in Ludwigsburg einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er... »