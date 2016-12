Qualm im Seniorenheim

Ditzingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen ist am Donnerstag gegen 20.20 Uhr mit 25 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen in die Leonberger Straße in Ditzingen ausgerückt, nachdem in einem Seniorenheim Rauch festgestellt worden war. Der Qualm war entstanden, als ein Bewohner sich eine Mahlzeit zubereiten wollte, berichtet die Polizei. Der Mann hatte das Essen jedoch auf dem angeschalteten Herd vergessen, worauf es im Topf zu kokeln begann. Ein offenes Feuer entstand nicht. Der Bewohner erlitt keine Verletzungen.