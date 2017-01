Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von 1500 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in der Etzelstraße in Bietigheim-Bissingen angerichtet. Der Vandale zerkratzte an einem Porsche beide Türen der Fahrerseite. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand auf Höhe einer Firma abgestellt. Hinweise an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 0 71 42 / 40 50 entgegen.