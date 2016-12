Markgröningen (p). Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher wohl abgesehen, der am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 19.45 Uhr in eine Wohnung in der Hermann-Roemer-Straße in Markgröningen eingebrochen ist. Indem er die Balkontür aufhebelte, gelangte der... »