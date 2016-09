Polizei sucht Besitzer von zwei Ziegenböcken

Knittlingen (p). Zwei herrenlose, langhaarige Ziegenböcke stellte ein Mann am Sonntagmorgen im Bereich der Grillhütte in Knittlingen fest. Umfangreiche Ermittlungen bezüglich des Besitzers der Ziegenböcke blieben jedoch ohne Erfolg. Letztlich wurden die beiden Tiere mit einem Abschleppseil an einen Baum gebunden. Da sie dort jedoch nicht verbleiben konnten, wurde ein Landwirt ausfindig gemacht, der bereit war, den Ziegen Asyl gewährt, bis der rechtmäßige Besitzer gefunden wird.

Hinweise auf den Besitzer können unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 beim Polizeirevier Mühlacker abgegeben werden.