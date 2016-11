Polizei hofft auf Klärung zweier Raubüberfälle in Mühlacker und in Illingen

Illingen/Kleinglattbach (p). Mit der Veröffentlichung zweier Lichtbilder eines mutmaßlichen Ladendiebs hofft das Kriminalkommissariat Pforzheim auf die Spur des Täters zweier Raubüberfälle in Illingen und Mühlacker zu kommen. Nach zwei verübten Ladendiebstählen in einem Supermarkt in Kleinglattbach war dessen Marktleiter aufgefallen, dass der mittels einer Raumüberwachungsanlage aufgezeichnete Ladendieb Ähnlichkeit mit jenem Täter hat, der am 5. November einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Illingen beging, berichtet die Polizei.

Die Fahnder der Pforzheimer Kriminalpolizei erkannten beim Abgleich der Fotos aus dem Einkaufsmarkt sowie den Lichtbildern der Überwachungskamera der Tankstelle tatsächlich Parallelen und hoffen nun auf die Identifizierung des Ladendiebs, der auch für die Überfälle auf die Tankstelle in Illingen sowie eine Metzgerei in Mühlacker in Betracht kommt.

In beiden Fällen wurde der Täter mit einer Größe von 1,60 bis 1,70 Meter beschrieben, auffallend schlank mit kräftigen, athletischen Beinen. Diese Beschreibung deckt sich auch mit den beiden Lichtbildern der Überwachungskamera des Supermarktes.

Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 oder das Kriminalkommissariat Pforzheim unter 07231/186-0 entgegen.