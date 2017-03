Polizei findet Kirchenbeute

Pforzheim (p). Der am Samstag aus einer Pforzheimer Kirche gestohlene Sakralgegenstand ist bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden und der Kirchengemeinde zurückgegeben worden. Unbekannte hatten ein bronzenes Gedenkobjekt aus der Herz-Jesu-Kirche in Pforzheim mitgenommen. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens durchsuchten Beamte die Wohnung eines Verdächtigen in der Stückelhäldenstraße. Dabei stießen sie zufällig auf das bronzene Relikt, das der Kirche zugeordnet werden konnte.