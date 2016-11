Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Bei der Suche nach der seit Dienstagnachmittag aus dem Siloah-Krankenhaus in Pforzheim vermissten Käthe Christa Deckart bittet das Kriminalkommissariat Pforzheim die Bevölkerung um Mithilfe. Die aufgrund einer Erkrankung desorientierte 87 Jahre alte Frau verließ an Allerheiligen zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr das in der Wilferdinger Straße im Stadtteil Brötzingen gelegene Krankenhaus mit unbekanntem Ziel. Die bislang in die Wege geleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Hubschraubers brachten keine näheren Erkenntnisse zum Aufenthalt der Seniorin, die normalerweise in einem Pflegeheim der Frankstraße in Pforzheim wohnt. Käthe Deckart ist etwa 1,65 Meter groß, von normaler Statur und hat kurzes, graues Haar. Als Bekleidung trägt sie vermutlich ein Flügelhemd der Klinik, eine rosa Fleece-Jacke sowie Sandalen. Auffällig dürfte ein auf der Stirn angebrachtes Pflaster sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 oder der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.