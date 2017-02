Pkw aufgebrochen und Bargeld erbeutet

Markgröningen (p). Am Mittwoch zwischen 11.15 und 12.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Asperger Straße in Markgröningen zugeschlagen. Der Dieb zertrümmerte laut Polizeiangaben die Scheibe der Beifahrertür eines weißen, geparkten VW-Busses und stahl einen Geldbeutel, in dem sich diverse persönliche Dokumente, Kreditkarten sowie Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro befanden. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro beziffern lassen. Der Polizeiposten Markgröningen, Telefon 0 71 45 / 9 32 70, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.