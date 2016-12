Passant erstickt die Flammen

Kornwestheim (p). Ein technischer Defekt war mutmaßlich ursächlich für einen Brand eines BMW am Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts am „Bahnhofsplatz“ in Kornwestheim. Als ein Passant das Feuer entdeckte, griff er sich zwei vorhandene Feuerlöscher und erstickte die Flammen. Durch den Brand, der am Fahrzeug einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte, entstand dichter Qualm, der sich in der gesamten Garage verteilte. Während des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Kornwestheim und Bietigheim-Bissingen, die mit einem Großlüfter anrückten, blieben alle Tiefgaragenzugänge bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.