Nachbarn hören den Rauchmelder

Kornwestheim (p). Aus noch ungeklärter Ursache hat sich am Freitag gegen 13.55 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bolzstraße in Kornwestheim ein Brand entwickelt. Nachbarn wurden auf den aktivierten Brandmelder aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit 24 Einsatzkräften zum Brandort aus und hatte die Flammen im Wohnzimmer der Wohnung rasch unter Kontrolle, berichtet die Polizei.

Die beiden Wohnungsinhaber waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause. Ihr allein anwesender Hund wurde durch die Feuerwehr gerettet. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner kamen bei Verwandten unter. Weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind jedoch nicht betroffen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.