Motorradlenkerin leicht verletzt

Asperg (p). Am Freitag gegen 13 Uhr hat eine 16-jährige Motorradlenkerin die Südliche Friedrichstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Asperg befahren. An der Kreuzung zur Eglosheimer Straße stieg das Motorrad der Marke Honda aufgrund eines Bedienfehlers vorne auf und die 16-jährige Fahrerin prallte gegen einen gegenüberliegenden Metallzaun. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Sie kam zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus, konnte dies im Anschluss aber wieder verlassen. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.