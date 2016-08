Motorradfahrer ausgebremst

Ludwigsburg (p). Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 17.30 Uhr das Fahrverhalten einer bislang unbekannten Geländewagen-Fahrerin beobachten konnten, die zwischen Neckarweihingen und Ludwigsburg unterwegs war. Als ein 65-jähriger Motorradfahrer in der Hauptstraße in Neckarweihingen an zwei am Straßenrand abgestellten Pkw vorbei fahren wollte, überholte ihn die Unbekannte mit ihrem schwarzen VW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 65-Jährige eine Vollbremsung machen, worauf sich der Geländewagen vor ihn setzte. In der Marbacher Straße schloss der Zweiradfahrer, der ein sogenanntes Custom-Bike in der Farbe türkis lenkte, wieder zu dem VW auf. Beide bogen anschließend in die Heilbronner Straße ab. Der Zweiradfahrer befand sich laut Polizeibericht schließlich auf der linken Spur auf gleicher Höhe mit der VW-Fahrerin, als diese nach links zog und versuchte ihn abzudrängen. Nur durch erneutes scharfes Abbremsen, konnte er einen Zusammenstoß verhindern und fuhr daraufhin direkt zum Polizeirevier.