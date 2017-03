Mercedes rundherum zerkratzt

Kleinglattbach (p). Einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter hinterlassen, der zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, in der Hölderlinstraße in Kleinglattbach zugeschlagen hat. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Mercedes wurde durch den Unbekannten rundherum zerkratzt. Die Beschädigungen laufen über alle vier Fahrzeugtüren, den Kofferraum sowie die Motorhaube. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 42 / 94 10 bei der Polizei zu melden.