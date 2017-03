Mehrere Verletzte nach Unfall auf B10

Vaihingen (p). Auf Höhe der Vaihinger Araltankstelle hat es heute Nacht gekracht: Von der B 10 aus Richtung Illingen kommend wollte der Fahrer eines Opel Zafira gegen 0.20 Uhr nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen. Wie die Polizei berichtet, missachtete der 41 Jahre alte Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden VW Golf, dessen 32 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall wurden sowohl die beiden Fahrer als auch vier Mitfahrer in dem Opel verletzt, wobei sich zwei Mitfahrer schwere Verletzungen zuzogen. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungsfahrzeugen im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.