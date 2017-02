Mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet

Gerlingen (p). In der Nacht zum Sonntag ist in ein Spielcasino in der Dieselstraße in Gerlingen eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten laut Polizeibericht Bargeld von mehreren Tausend Euro. Anhand einer Videoaufzeichnung handelte es sich dabei wohl um zwei Männer. Der eine ist circa 40 bis 50 Jahre alt und hat einen Vollbart. Er trug eine Mütze, weißes Oberteil, dunkelgraue Hose und hatte eine kräftige Statur. Der zweite Täter ist vermutlich etwas jünger, trug eine Basecap, Kapuzenpullover, Jeansjacke, dunkle Hose und führte einen Rucksack mit. Hinweise nimmt die Polizei Ditzingen entgegen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20.