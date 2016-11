Mehrere Täter reißen Automaten aus Verankerung

Iptingen (p). Mindestens vier unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Freitag an einer Bankfiliale in der Nußdorfer Straße in Iptingen unter Einsatz eines gestohlenen Lieferwagens an das Bargeld eines Geldautomaten gelangen. Wie die ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergeben haben, fuhren die Diebe gegen 1.20 Uhr mit einem weißen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen S – PA 2704 vor das Kreditinstitut. Zunächst schlugen sie die Seitenscheibe eines dort geparkten VW Golfs ein und schoben diesen zur Seite. In der Folge wurde die Scheibe einer Glaseingangstür eingeschlagen, um an den Geldautomat zu gelangen. Unter Zuhilfenahme eines Feuerwehrschlauchs rissen die Übeltäter mit dem Transit schließlich das Gerät aus seiner Verankerung. Allerdings gelangten sie nicht an das Bargeld. Die Höhe des angerichteten Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Schließlich ließen die Männer den gestohlenen Lieferwagen am Tatort zurück und flüchteten möglicherweise in einem schwarzen Ford Kuga-Geländewagen in Richtung Wiernsheim/Serres. Die großangelegte Fahndung der Polizei unter Einsatz eines Hubschraubers führte bislang nicht auf die Spur der Täter.

Sowohl der Ford Transit als auch der Ford Kuga sind in derselben Nacht in Stuttgart-Weilimdorf gestohlen worden, wie die ersten Feststellungen ergeben haben. Weitere Ermittlungen sind derzeit durch das Kriminalkommissariat Pforzheim unter Hochdruck im Gange.

Die Kripo bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 07231/186-0 beim Kriminalkommissariat Pforzheim, oder beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555, entgegengenommen werden.