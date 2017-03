Mann belästigt Passanten

Besigheim (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, bittet Zeugen sich melden, die Hinweise zu einem Mann geben können, der am vergangenen Samstag am Bahnhof in Besigheim unangenehm auffiel.

Der Unbekannte soll gegen 16.45 Uhr mehrere Passanten belästigt haben, indem er lautstark mit Beleidigungen um sich warf. Er wurde als etwa 50 Jahre alter Mann beschrieben, der fast zwei Meter groß und von schlanker Figur ist. Er hat laut Polizeibericht graue Haare und einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer dunkelfarbenen Jacke. Zudem trug er einen großen, dunklen Rucksack bei sich.