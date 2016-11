Lkw verursacht Schaden und flüchtet

Ludwigsburg (p). Vermutlich hatte eine 14-Jährige am Mittwochabend Schutz vor einer Personengruppe gesucht, als sie in ein Schnellrestaurant am Südausgang des Bahnhofs in Ludwigsburg flüchtete. Das Mädchen war gegen 18 Uhr ebenfalls in einer Gruppe am Bahnhof unterwegs... »