Ludwigsburg (p). Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag im Wohngebiet Schlösslesfeld in Ludwigsburg ihr Unwesen getrieben und durch das Aufsprühen von Spraylack Schaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. In der Corneliusstraße suchten die Sprayer einen Schulhof... »