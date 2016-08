An einem Kleinbus vom Typ VW Multivan ist gestern zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen nahe eines Spielcasinos Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein unbekannter Täter die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand mit mehreren vertikalen Kratzern versehen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07042/941-0 beim Polizeirevier Vaihingen zu melden.