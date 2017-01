Kaum Beute bei Einbruch gemacht

Sachsenheim (p). Am späten Freitagnachmittag oder in den frühen Abendstunden kam es im Westen von Großsachsenheim zu einem Einbruch. Mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug hebelte der bislang unbekannte Täter ein Fenster im Hochparterre an der Hausrückseite auf und kletterte in die Wohnräume. Nachdem der Täter Schränke in allen drei Stockwerken des Einfamilienhauses durchsucht hatte, verließ er nach Polizeiangaben ohne wertvolle Beute wieder den Tatort. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden.