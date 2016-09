Im Kreisel schwer verletzt

Illingen (p). Beim Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Pkw im Kreisverkehr der Kleinglattbacher Straße/Hummelberg in Illingen ist am Freitag gegen 12.55 Uhr der 64-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Feststellungen des Pforzheimer Verkehrsunfalldienstes ergeben haben, missachtete ein 32-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Radfahrers. In der Folge wurde dieser vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, teilt die Polizei mit. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Es entstand Schaden in Höhe von 600 Euro.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Unterriexingen (p). Leichte Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Radfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Enzstraße/Markgröninger Straße in Unterriexingen zugezogen. Gegen 17.20 Uhr war er auf der Markgröninger Straße in Richtung Enzstraße unterwegs und überholte vor der Einmündung drei dort wartende Fahrzeuge. Ein aus der Enzstraße nach links auf die Markgröninger Straße einfahrender 53-jähriger Autofahrer erkannte den Radfahrer zu spät und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der 20-Jährige auf die Motorhaube des VW Golf geschleudert. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Raubüberfall am Bahnhof

Bietigheim-Bissingen (p). Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Räuber abgesehen, der am Donnerstag einen 53 Jahre alten Mann in der Bahnhofsunterführung in Bietigheim-Bissingen beraubt hat. Gegen 23.45 Uhr trat der 53-Jährige mit dem Zug seinen Heimweg an. Wegen der Baustelle im hinteren Unterführungsbereich nahm der Mann den falschen Aufgang und befand sich nun im Treppenaufgang, der zum Hinterausgang führt. Dort traf er auf den Täter, der ihn in gebrochenem Deutsch nach Feuer fragte. Als der 53-Jährige verneinte, begann der Unbekannte kampfsportartige Bewegungen zu vollführen und trat dann auf sein Opfer ein. Gleichzeitig griff er in die Gesäßtasche des Mannes und stahl dessen Geldbeutel. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis. Der Täter wurde als südländischer Typ, etwa 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug eine Jeans und ein hellblaues Oberteil.