Hupend an Ampel überholt

Sachsenheim (p). Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsgefährdung: Am Samstag ist gegen 9.40 Uhr ein 62 Jahre alter Fahrer eines Daimlers die L 1141 von Sachsenheim kommend gefahren und hat sich im Kreuzungsbereich zur L 1125 links als Erster an der Ampel in Fahrtrichtung Bietigheim eingeordnet. Als die Ampel Grün zeigte, wurde der 62-Jährige laut Polizeibericht sofort durch den hinter ihm stehenden, circa 40 Jahre alten Fahrer mit einem weißen langärmligen Hemd und Krawatte in einem grauen Audi A6 Avant mit HN-Kennzeichen hupend links überholt. Auf der Fahrt nach Bietigheim beschleunigte der Audi-Fahrer stark und bremste sein Fahrzeug plötzlich bis zum Stillstand ab, sodass der Daimler-Fahrer ebenfalls stark abbremsen musste. Ein Auffahren konnte er laut Polizeiangaben nur durch das Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern. Später überholte der Audi-Fahrer trotz durchgezogener Linie noch einen Lieferwagen. Zu einer Gefährdung kam es aber nicht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter der Rufnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden.