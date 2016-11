Hoher Schaden bei Unfall zwischen Vaihingen und Kleinglattbach

100.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall gestern Abend um 23.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vaihingen und Kleinglattbach entstanden. Ein 19-Jähriger, der mit einem Mercedes in Richtung Kleinglattbach gefahren war, wollte zwei Fahrzeuge überholen, berichtet die Polizei. Hierbei scherte er ohne zu blinken aus. Plötzlich scherte der 19-jährige Fahrer eines Audi, der direkt vor dem Mercedes fuhr, ebenfalls aus um zu überholen. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeugfahrer nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich im angrenzenden Acker und kam auf den Rädern nach etwa 35 Metern zum Stillstand. Der Mercedes stieß mit der Front ebenfalls nach etwa 35 Metern in den Acker ein, so dass diese komplett eingedrückt wurde. In den beiden Fahrzeugen befanden sich insgesamt sieben Personen, von denen aber niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.