Besigheim (p). Ein Brandmelder in einem Senioren-Wohnheim in der Bülzenstraße in Besigheim hat am Freitag gegen 7 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Doch die insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Besigheim und Ottmarsheim sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt mussten am vermeintlichen Brandort nicht eingreifen. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Anwohner ein zu heißes Bad eingelassen und der Wasserdampf sorgte für den Fehlalarm.