Heckscheibe zebricht nach Unfall

Heimerdingen (p). Zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 1 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer einen Peugeot beschädigt, der in der Max-Planck-Straße in Heimerdingen stand. Vermutlich stieß der Unbekannte, der möglicherweise in einem Lkw unterwegs war, beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Das Heck des Autos wurde dabei so stark deformiert, dass die Heckscheibe brach, informiert die Polizei weiter. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Das Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20, sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.