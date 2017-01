Bietigheim-Bissingen (p). Diebesgut in vierstelligem Wert erbeutete ein Einbrecher, als er am Donnerstag zwischen 14.30 und 18 Uhr ein Wohnhaus in der Rosenstraße in Bietigheim-Bissingen heimsuchte. Um ins Gebäudeinnere zu gelangen, hebelte der Täter die Terrassentür auf. Bei... »