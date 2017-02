Große Diebesbeute aus Gartenhütten

Tamm (p). Zum wiederholten Mal haben Diebe am Wochenende ihr Unwesen in der Kleingartenanlage in der Verlängerung der Straße Alter Weg in Tamm getrieben. Wie die Polizei berichtet, suchten die Täter in der Nacht zum Samstag drei Gartenhütten heim und nahmen Alkoholika in dreistelligem Wert mit. Während sie an einer Hütte die Tür aufhebelten, um an die Genussmittel zu gelangen, drückten sie an der anderen das Fenster mit Gewalt auf und stiegen ein. Sie wurden hier allerdings erst im Schuppen nebenan fündig.

Die dritte Hütte betraten sie nicht mehr, sondern ließen das Türschloss mitgehen. Diese Hütte hatte bereits eine Woche zuvor im Fokus von Einbrechern gestanden. Nachdem die Täter sie damals aufgehebelt hatten, ließen sie daraus ein älteres Autoradio mitgehen, dessen Wert sich nicht mehr beziffern ließ.

Ebenfalls in der Zeit bis Samstag machten Diebe sich auch auf zwei Grundstücken einer Kleingartenanlage im Gewann Hinter der Höhe zu schaffen. Auf dem frei zugänglichen Gelände brachen sie ein Gartenhaus auf und ließen von dort Werkzeuge, Elektrogeräte, Getränke und Nahrungsmittel mitgehen. Vom Dach stahlen sie drei Solarpaneelen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro.

In der gleichen Anlage schlugen sie an einer weiteren Hütte die Fensterscheibe ein, nachdem sie die Läden aufgedrückt hatten. Sie erbeuteten eine Autobatterie und von der Außenfassade eine Solarpaneele. Aus einem Geräteschuppen nahmen sie zudem ein Dieselaggregat mit. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wurde mit einer knapp vierstelligen Summe angegeben.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei weiter mit Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tamm unter der Telefonnummer 0 71 41 / 60 10 14 entgegen.