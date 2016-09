Griff zum Telefon endet mit Überschlag

Korntal-Münchingen (p). Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen gegen 0.52 Uhr auf der B 10 bei Korntal-Münchingen verunglückt. Der Mann war in Richtung Vaihingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen geriet der 26-Jährige durch das Bedienen eines Mobiltelefons nach rechts von der Fahrbahn und mit den Reifen der Beifahrerseite in den angrenzenden Grünstreifen. Danach lenkte er zurück, übersteuerte und geriet ins Schleudern. Erneut kam der Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dann aber mit einer Verkehrszeichenkombination und fuhr eine Böschung hinab, wodurch sich der Pkw schließlich einmal überschlug und auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Zum Unfallzeitpunkt war der Pkw dabei mit vier Insassen besetzt. Im Fahrzeug befanden sich noch ein männlicher Beifahrer, eine 27-Jährige Mitfahrerin sowie ein sechsjähriges Kind im Fond. Vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Personen bereits das Fahrzeug verlassen und entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle. Die Flüchtigen konnten mehrere hundert Meter entfernt durch die Polizei festgestellt werden.

Die 27-Jährige und das 6-jährige Kind wurden schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Zuge der Ermittlungen der Fahrereigenschaft der beiden männlichen Insassen konnte der 26-Jährige als Fahrer identifiziert werden. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und befand sich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro.