Illingen (p). Einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachte am Samstagabend in Illingen ein Unbekannter, der mit einem geparkten Pkw kollidierte und anschließend flüchtete. Der Unfall hat sich gegen 18.45 Uhr in der Schützinger Straße, als ein in Richtung Schützingen fahrendes Fahrzeug einen auf der rechten Seite abgestellten VW Golf streifte. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden 2000 Euro.