Bönnigheim (p). Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, an einem BMW zu schaffen, der in der Schloßbergallee in Bönnigheim geparkt stand. Er zerkratzte beide Fahrzeugseiten und ritzte am rechten hinteren Kotflügel die Buchstaben „rV“ ein.