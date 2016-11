Gegen Stein und Baum geprallt

Bietigheim-Bissingen (p). Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen: Am Montag fuhr ein Audi-Fahrer gegen 21.30 Uhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts. Nach der Bahnunterführung kam er in einer Kurve von der Straße ab. Sein Auto prallte gegen einen Stein, danach gegen einen Baum und kam 50 Meter weiter zum Stehen.