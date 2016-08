Fußgängerin angefahren

Schwieberdingen (p). Mit leichten Verletzungen musste eine 61-jährige Fußgängerin am Donnerstag mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie gegen 16.50 Uhr in der Vaihinger Straße in Schwieberdingen in einen Unfall verwickelt worden war. Mutmaßlich wurde die Frau von einer 27 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, die rückwärts ausparken wollte, übersehen. Der Wagen erfasste die Fußgängerin. Eine Zeugin reagierte und machte die Pkw-Fahrerin, die den Unfall wohl nicht gleich bemerkte, darauf aufmerksam, so dass diese stoppte.