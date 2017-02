Fußgänger leicht verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Leichte Verletzungen hat sich ein 58-jähriger Fußgänger am Dienstag gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bietigheim zugezogen. Eine 74-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW die Straße „Am Japangarten“ und wollte bei Grün nach rechts in die Farbstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 58-jährigen Fußgänger, der ebenfalls bei Grün die Farbstraße in Richtung der Schwarzwaldstraße überquerte. Im Bereich des Fußgängerüberwegs stieß die VW-Fahrerin mit dem Fußgänger zusammen, der dadurch auf den Asphalt stützte.