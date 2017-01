Fußgänger angefahren

Markgröningen (p). Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Badgasse in Markgröningen auf Höhe der Einmündung Betzgasse eine Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei berichtet, half der Unfallverursacher der gestürzten 70-Jährigen noch aufzustehen, und fuhr dann aber weiter. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt und musste zur weiteren Abklärung im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Unfalls oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10 zu melden.