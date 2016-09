Führerschein beschlagnahmt

Kornwestheim (p). Drei leicht verletzte Personen, ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro und ein beschlagnahmter Führerschein sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Westrandstraße in Kornwestheim ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Kleinbus-Fahrer war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Beifahrer vom Industriegebiet kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Da er im Bereich der Münchinger Straße nach links auf ein privates Gelände abbiegen wollte, verlangsamte der junge Fahrer. Kurz darauf bemerkte er einen entgegenkommenden VW, der wohl recht rasant unterwegs war. Dieser kam plötzlich von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen den Kleinbus. Vermutlich war der 28 Jahre alte Fahrer des VW aufgrund eines Sekundenschlafs kurz weggenickt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Ludwigsburg ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen Porsche, der in der Daimlerstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Der Verursacher, der eventuell mit einem Lkw unterwegs war, fuhr anschließend davon.