Ludwigsburg (p). Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist am Montag ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat in Hoheneck von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 21.10 Uhr verlor der junge Mann laut Polizei auf der Uferstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte an der Einmündung zum Otto-Konz-Weg gegen einen Baum. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.